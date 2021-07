Il Comune si attiva contro la Popillia Japonica

TORTONA - Nell’ultimo periodo è stata segnalata anche sul territorio Tortonese la presenza di Popillia Japonica, un insetto voracissimo che si moltiplica molto velocemente e in brevissimo tempo invade un territorio distruggendo e defogliando piante coltivate e ornamentali.

In generale attacca tutte le colture, predilige la vite, alberi da frutto, nocciolo, mais e soia e molte piante da verde urbano e da giardino (tiglio, betulla, glicine, rose e rovi, etc.). E’ diffusa da anni in Lombardia e in Emilia Romagna e si sta allargando anche in Piemonte, in particolare nelle nostre zone di confine.

LEGGI L'INTERVISTA A STEFANO BERGAGLIO, CEO DI ANADIAG ITALIA CHE AVEVA SEGNALATO IL PROBLEMA

Al fine di un monitoraggio puntuale il settore fitosanitario della Regione Piemonte chiede di segnalare la presenza con una mail al seguente indirizzo: popillia@ipla.org e per conoscenza al comune (ecologia@comune.tortona.al.it) indicando la coltura oggetto dell’infestazione e allegando documentazione fotografica dell’insetto in questione, così da permetterne l’esatta individuazione.

Tutte le informazioni relative a Popillia e al Piano di emergenza regionale possono essere reperite sul sito della Regione Piemonte al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popillia-japonica-newman