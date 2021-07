Sei nuove 'panchine fiorite' per il centro

TORTONA - Saranno installate nelle prossime settimane in tre differenti zone del centro cittadino, le “panchine fiorite” acquistate dal Comune di Tortona grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Le sei panchine, realizzate con sedute in legno e con ornamenti floreali composti da arbusti decorativi e fiori, saranno posizionate in via Emilia nord all’incrocio con via San Marziano, in via Carducci all’incrocio con i portici della via Emilia e in largo Borgarelli. L’iniziativa che rientra fra i progetti di valorizzazione del centro storico è stata interamente finanziata per un importo di 17.500 euro dalla Fondazione CR Tortona.

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto che va incontro alle richieste di residenti e commercianti del centro – spiega il vicesindaco Fabio Morreale – con questo tipo di arredo è possibile valorizzare angoli suggestivi della nostra città. Lo scopo dell’amministrazione comunale è coinvolgere commercianti e privati cittadini nella cura del verde, stimolando anche il senso civico della cittadinanza. Un sentito ringraziamento alla Fondazione che ancora una volta dimostra grande attenzione al decoro e alla valorizzazione di Tortona”.