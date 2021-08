La Bertram aggiunge Okeke

TORTONA - Ambizione, programmazione e progettualità, con un occhio di riguardo ai giovani più promettenti sul territorio nazionale: tre aspetti ai quali il Derthona Basket ha sempre prestato attenzione negli ultimi anni in cui ha saputo coniugare successi e crescita sportiva e societaria. Proseguendo su questa strada, il club comunica di avere raggiunto un accordo quinquennale con Leonardo Arinze Okeke, giocatore classe 2003 cresciuto nel settore giovanile di College Borgomanero.

Dopo avere svolto tutta la trafila giovanile nel club novarese, l’ala ha fatto il proprio debutto senior sempre in maglia College durante la stagione 2019/20 nel campionato di C Gold. Inoltre, nell’annata appena conclusa, Leonardo è stato protagonista dei successi della squadra biancoblu: decisivo nella finale Under 18 Eccellenza Regionale quando i suoi 33 punti hanno condotto Borgomanero al successo sulla Novipiù Campus Piemonte e importante per la promozione in Serie B – al termine della finale vinta contro Messina – della prima squadra allenata da Stefano Di Cerbo. Okeke, nel 2020/21, è sceso anche in campo con la Mamy Oleggio, formazione militante in Serie B, in sette occasioni, totalizzando 4.9 punti e 5.1 rimbalzi di media. Ora arriva alla Bertram Derthona per continuare la sua crescita.