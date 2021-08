Allerta gialla su tutto l'Alessandrino

ALESSANDRIA - Nella giornata di oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi nella zona del centro-nord. Nella mattinata di domani sono previsti rovesci e temporali diffusi con un’attenuazione del fenomeno verso sera, ad eccezione della zona orientale in cui persisteranno fino alle prime ore del mattino di giovedì.

Arpa Piemonte segnala quindi per tutto mercoledì 4 agosto, allerta gialla per temporali in tutta la regione e di conseguenza possibili ondate di pioggia anche sul territorio alessandrino. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.