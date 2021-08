Bertram, esordio in casa con Treviso

TORTONA - La prima, storica, nella massima serie sarà in casa, al PalaFerraris, contro Treviso il 26 settembre 2021. La prima in trasferta una settimana dopo, domenica 2 ottobre, sul parquet della Germani Brescia.

Lba ha svelato nella giornata odierna il calendario della prossima Serie A, che vedrà la Bertram Derthona al debutto assoluto e la grande novità della stagione sarà il calendario asimmetrico tra girone di andata e di ritorno: un modo per rendere più accattivante l’annata che attende le sedici formazioni impegnate nella massima serie.

Tante le sfide affascinanti che attendono i Leoni, da segnare in calendario l’appuntamento contro l’AX Armani Exchange Milano (al Forum il 9 gennaio 2022 per l’ultimo turno di andata, al PalaFerraris il 6 marzo per la 6° di ritorno) degli ex Giampaolo Ricci e Davide Alviti, quello contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna (andata al PalaFerraris il 31 ottobre nella 6° giornata, ritorno a Bologna il 24 aprile per la 13° di ritorno).

Di particolare interesse per il recente passato dei Leoni, anche le partite contro la Germani Brescia – avversaria di una grande serie playoff di A2 nel 2015/16 – in programma il 2 ottobre a Brescia (2° di andata) e il 16 gennaio 2022 al PalaFerraris (1° di ritorno), e contro l’Allianz Pallacanestro Trieste, capace di eliminare il Derthona nel 2016/17: l’andata sarà il 24 ottobre all’Allianz Dome (5° di andata), ritorno il 1° maggio 2022 al PalaFerraris (14° di ritorno).

Tutte le partite che attendono la formazione allenata da Marco Ramondino saranno comunque ricche di fascino, per il blasone e la storia dei club del massimo campionato nazionale; sarà quindi un’avventura da vivere tutti insieme: via il 26 settembre, ultima giornata l’8 maggio.