Sarà una Seconda Categoria spettacolare

TORINO - C'è voluta una settimana in più, ma finalmente è arrivato anche il calendario per la Seconda Categoria: tutte le alessandrine sono state raggruppate nel girone H, per l'occasione esteso a sedici squadre contro le quattordici di tutti gli altri.

La prima giornata, in programma il 19 settembre, promette già spettacolo con il derby Atletico Acqui-Cassine e le favorite Predosa e Sale impegnate in trasferta rispettivamente contro Europa Bevingros Eleven e Frugarolese; occhio anche a Castelnovese Castelnuovo-Pozzolese e Casalnoceto-Libarna, ma in generale in tutto il girone è difficile indicare una squadra designata per la promozione. Due le retrocessioni, senza playout come ormai d'abitudine nelle ultime stagioni.

