Coronavirus: in provincia 17 contagi e 18 guariti. Nessun decesso

ALESSANDRIA - Quotidiano aggiornamento con i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia: oggi in provincia sono 17 i nuovi casi di positività al Covid. Non si registrano decessi e i guariti sono 18. Sono 147 i nuovi casi in Piemonte con indice di positività in leggera decrescita all'1% a fronte di oltre 14mila tamponi processati. I ricoveri ordinari crescono di quattro unità mentre sono stabili le terapie intensive.

La situazione dei contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 147 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui35dopo test antigenico), pari all’1% di 14.993tamponi eseguiti, di cui10.473antigenici. Dei 147 nuovi casi, gli asintomatici sono 85 ( 57,8%).

I casi sono così ripartiti: 49 screening, 80 contatti di caso, 18 con indagine in corso; RSA/Strutture Socio-Assistenziali: 4 casi; casi importati: 2 da altre regioni, 1 dall’estero .

Il totale dei casi positivi diventa quindi 371.643così suddivisi su base provinciale: 30.241 Alessandria, 17.626 Asti, 11.659 Biella, 53.570 Cuneo, 28.902 Novara, 198.405 Torino, 13.905 Vercelli, 13.236 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.528 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.571 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 105 (+3rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.024. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.075.045(+14.993rispetto a ieri), di cui 1.930.127risultati negativi.

I decessi restano 11.701

Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Il totale rimane quindi 11.701 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 944 Novara, 5.592 Torino, 525 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

356.809 guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 356.809 (+177rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.219 Alessandria, 16.848 Asti, 11.109 Biella, 51.701 Cuneo, 27.589 Novara, 191.523 Torino, 13.252 Vercelli, 12.713 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.445 extraregione e 2.410 in fase di definizione.