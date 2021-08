Rischio incendi: il Comune interviene

TORTONA - Un comunicato stampa apposito dal Comune per ricordare il difficile momento che stiamo vivendo dal punto di vista del rischio incendi, con altre regioni italiane martoriate dal fuoco: "Atteso che l’anticiclone africano, che sta occupando con prepotenza il centro sud Italia tenderà, nei prossimi giorni, ad interessare con maggiore decisione il nord Italia con temperature in risalita sino anche otre ai 35 gradi, e tenuto conto che questo, in assenza di precipitazioni, comporterà inevitabilmente un aggravarsi del rischio incendi, si ritiene utile rammentare quanto disposto dalle seguenti norme:

- DPR 753 del 11 luglio 1980 ove all’art. 48 vieta di dare fuoco o accendere fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze

- Ordinanza sindacale n. 369 del 2 ottobre 2014 che, nel regolamentare le attività di abbruciamento dei materiali vegetali (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale), sancisce il divieto di combustione su tutto il territorio comunale di qualsiasi residuo vegetale nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato con decreto del Presidente della Giunta Regionale".

"Tutti i cittadini - conclude il comunicato - sono pertanto invitati ad attenersi scrupolosamente a tali indicazioni e quindi al rispetto delle norme sopra riportate, astenendosi, in particolare, dall’effettuare abbruciamenti sui terreni adiacenti alla linea ferroviaria".