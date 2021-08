Oggi in Piemonte vaccinate oltre 15mila persone

ALESSANDRIA - Consueto resoconto relativo ai dati della campagna vaccinale in Piemonte: nella giornata di oggi, martedì 24 agosto, sono state oltre 15 mila le somministrazioni.

Per la precisione, sono 15.273 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.686 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 1889 i 12-15enni, 3.321 i 16-29enni, 2.047 i trentenni, 1.894 i quarantenni, 1.419 i cinquantenni, 837 i sessantenni, 373 i settantenni, 205 gli estremamente vulnerabili e 215 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.336.849 dosi (di cui 2.403.929 come seconde), corrispondenti al 93,8% di 5.723.980 finora disponibili per il Piemonte. Intanto oggi sono arrivate e sono in via di distribuzione nelle aziende sanitarie 112.100 dosi di Moderna.

IN PIEMONTE L’83% DEGLI OVER 12 ADERENTI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE. 848 MILA AD OGGI I NON ADERENTI, DI QUESTI 50 MILA SONO IN POSSESSO DI GREEN PASS DA GUARIGIONE





In Piemonte l’83% degli over 12 aderenti ha completato il ciclo vaccinale, percentuale che supera il 92% degli over 50 e sale al 93,5% degli ultrasessantenni.

In totale, sono 848mila i cittadini che non hanno ancora aderito. Di questi circa 50 mila hanno contratto il Covid negli ultimi 6 mesi e sono quindi in possesso del green pass da guarigione che ha una validità di 180 giorni. L’auspicio è che in vista della scadenza del green pass come soggetti guariti aderiscano alla campagna vaccinale, tenendo presente che per coloro che hanno già contratto il Covid l’indicazione preferenziale è di effettuare la prima dose del vaccino (senza necessità di richiamo) nel periodo compreso fra i tre e i sei mesi dalla data del primo test che ha accertato la positività al Coronavirus. Coloro che dovessero superare questi termini possono comunque effettuare la prima dose del vaccino entro un anno dalla guarigione.