'Six Days Of Enduro': opportunità o catastrofe?

VAL CURONE - Manca ormai pochissimo: alla fine della prossima settimana i motori cominceranno a rombare per le strade e i sentieri del tortonese. La 'Six Days Of Enduro' prevede circa 700 iscritti e oltre 40mila visitatori: ma sarà davvero una vetrina per il territorio o rischia di essere un evento apocalittico per una zona già biologicamente molto fragile?

Sul Piccolo di venerdì sentiamo le ragioni sia del Cai, che con altre associazioni si è riunito nel gruppo 'SentieriVivi4P' che condanna più che la manifestazione in sé il motociclismo clandestino in zona, che quelle di Terre Derthona che ha collaborato fattivamente alla riuscita dell'evento sponsorizzando un team di tre atleti tortonesi che gareggeranno nel 'Team Event'.