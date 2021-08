Inaugurata la 'big bench' locale

POZZOL GROPPO - È stata inaugurata da così poco tempo che non ha ancora ricevuto nemmeno il suo numero all’interno dell’elenco delle ‘big bench’: le panchine giganti che stanno popolando le colline permettendo a tutti di godere di viste impagabili sul territorio partendo da un punto di osservazione privilegiato.

Sabato pomeriggio a Pozzol Groppo il sindaco Pietro Draghi ha dato il via alle celebrazioni alla presenza di un folto pubblico fra cui il noto dj Stefano Venneri, l’imprenditore Checco Galanzino e il consigliere regionale Domenico Ravetti.

La particolarità della panchina sta anche nell’arredamento circostante: per agevolare la salita sono state collocate due scalette in legno sui suoi lati e nelle immediate vicinanze è presente una fontanella per chi volesse rinfrescarsi o dissetarsi dopo essere arrivato in cima. Ingrediente tanto ovvio quanto splendido il panorama a disposizione, che in questo caso può essere goduto veramente a 360 gradi con lo sguardo che può spaziare in ogni dove.