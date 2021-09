Il concerto di Leali è stato un successo

Il primo concerto post pandemia in provincia

Il coraggio di esserci, per aiutare la ricerca medica nella lotta al tumore al seno. La 22ma 'Giornata Franca Cassola Pasquali' ha fatto centro, cambiando location – per motivi legati all’emergenza sanitaria – e riempiendo il campo sportivo Beppe Spinola di Castelnuovo Scrivia. E’ pari a 16.400 euro la raccolta fondi di ieri sera, frutto della generosità della popolazione, vicina a questa causa da oltre 20 anni. Il pubblico presente ha premiato il lavoro dei volontari dell’associazione “Franca Cassola Pasquali” e di quanti si sono messi a disposizione del primo concerto post pandemia, in provincia di Alessandria, allestito in un campo da calcio.