Gestione Acqua sospende il servizio oggi in alcune zone

TORTONA - Come da avviso del Comune, la società Gestione Acqua comunica che a causa di una intervento sulla rete acquedotto in via Caduti della Libertà, sarà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua oggi, lunedì 6 settembre, dalle ore 10.00 alle 16.00 nelle seguenti vie:

- via Caduti della Libertà dall'incrocio con via Pattarelli a quello con corso Don Orione;

- via Buozzi.

Potrebbe inoltre verificarsi un abbassamento di pressione nella rete cittadina.