Turbo Daum: Bertram sbanca Trieste

TRIESTE - Primo tempo siderale, ripresa di contenimento. La Bertram mette piede nella SuperCoppa 2021 di Serie A sbancando (finale 73-89) l’Allianz Dome di Trieste. Un esordio notevole per la squadra di coach Marco Ramondino che dimostra di aver fatto i compiti a casa in questa prima fase di preparazione e di essere competitiva a questo livello. Giganteggia Mike Daum, autore di una prova da 23 punti e 7 rimbalzi.

Primo tempo siderale

Prestazione incoraggiante, in casa di una squadra che due giorni fa aveva messo in riga Trento a domicilio. Propio l’avversaria che la Bertram si troverà di fronte mercoledì sera a Casale Monferrato per la sua seconda gara di SuperCoppa. Ad impressionare la prima parte con un avvio determinato e preciso della squadra e un Mike Daum (16 punti nel primo tempo) che segna da ogni parte e incanala la partita. Filloy, Mascolo, Severini, Tavernelli seguono e segnano a raffica (40% da tre nel primo tempo). Il risultato è un clamoroso 51-29 all’intervallo con Trieste annichilita.

Nella ripresa la partita cambia. E non potrebbe essere diversamente. I padroni di casa salgono di colpi in difesa e, spinti da pubblico, si rimettono in partita con le triple dell’ex Grazulis e di Cavaliero, mentre la stella Banks resta in ombra. Trieste minacciosa fino al -6 (71-77) con Konate. L’Allianz Dome ci crede, ma la tripla del solito Daum a 2’22” dalla sirena spegne il fuoco. Nei minuti rimanenti Wright (molto positivo il suo esordio) gestisce i possessi e conquista tiri liberi importanti. La nave Bertram arriva tranquilla in fondo e mette 2 punti nella classifica del Girone D.

Ramondino: "Tante indicazioni utili"

ʺÈ stata una buona partita da parte nostra, migliore nel primo tempo rispetto al secondo - analizza coach Marco Ramondino -. Ci sono tanti spunti su cui lavorare, come l’esecuzione offensiva soprattutto quando gli avversari alzano l’aggressività della difesa o la capacità di non dipendere dall’attacco ed evitare errori difensivi. Abbiamo avuto un buon contributo da parte di tutti, anche da chi è uscito dalla panchina. Al di là del risultato, che in una partita ufficiale fa piacere, abbiamo tratto sia buone indicazioni sia aspetti su cui crescereʺ.

ALLIANZ - BERTRAM 73-89

(13-21, 29-51, 56-69)

Allianz Trieste: Banks 5, Sanders 8, Fernandez 8, Konate 15, Mian 10, Delia 9, Cavaliero 5, Grazulis 10, Lever 3., Deangeli N.e.: Fantoma, Longo. All. Ciani

Bertram Derthona: Filloy 13, Wright 16, Tavernelli 2, Mascolo 16, Cattapan, Severini 10, Daum 23, Cain 4, Macura 5. N.e.: Rota, Mobil. All. Ramondino