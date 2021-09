Ecco il girone A a 20 squadre

ROMA - Dopo una attesa interminabile, finalmente la serie D prende forma.

Reso pubblico il girone A 2021-22, a venti squadre come lo scorso anno: con Casale e Hsl Derthona ci sono le nove piemontesi Asti, Borgosesia, Bra, Chieri, Fossano, Gozzano, Novara, Rg Ticino e Saluzzo, la valdostana Pont Donnaz, le sei liguri Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante e Vado e le due lombarde Caronnese e Città di Varese.



Ufficializzato anche il turno preliminare di Coppa Italia di categoria: Casale e Hsl Derthona sono già qualificate per il primo turno essendosi piazzate rispettivamente dodicesima e tredicesima e giocheranno mercoledì 22 settembre fuori casa rispettivamente contro Pont Donnaz e Lentigione. Domenica 12 scenderanno in campo solo Città di Varese-Arconatese, Caravaggio-Tritium, Saluzzo-Asti, Fossano-Chieri, Gozzano-Borgosesia, Novara-RG Ticino e Vado-Ligorna.