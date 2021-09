Derthona: lunedì riparte il minibasket

TORTONA – Segnali, importanti, di ripartenza. Il Derthona Basket comunica che da lunedì prossimo, 13 settembre, in concomitanza con l’avvio della scuola, riparte l’attività di minibasket. Il ritorno dei ragazzi in palestra (con autocertificazione Covid e a porte chiuse) è un bel segnale di ritorno alla normalità.

L’attività si svolgerà presso il PalaCamagna (nelle palestre Armana e Codevilla) di Tortona. Per tutti i bambini, nati dal 2010 al 2017, ci sarà la possibilità di effettuare la prova gratuita fino al 30 settembre.

Cinque gruppi

Sono cinque i gruppi in cui verranno divisi i giovani cestisti: Esordienti (nati nel 2010), Aquilotti 2011, Aquilotti 2012, Scoiattoli (2013-2014) e Pulcini (2015-2016-2017). Per le normative anti-Covid-19 i gruppi saranno composti al massimo da 24 bambini. Gli allenamenti potranno essere effettuati regolarmente con contatti fisici.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare la società al numero 0131 868803 e il responsabile del minibasket Andrea Fanaletti, telefonicamente al numero 348 3765309 o scrivendo una mail all’indirizzo andrea.fanaletti@derthonabasket.it