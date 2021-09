StraTortona, un inizio per rinascere

I ringraziamenti per tutti

TORTONA - Un momento conviviale, più che una gara vera e propria: la StraTortona 2021 è stato uno dei passi necessari per poter tornare alla 'normalità' dopo un anno e mezzo molto difficile e con la spada di Damocle della quarta ondata di coronavirus purtroppo all'orizzonte.

Per una sera, però, si è potuto tornare a godere del piacere di stare tutti insieme - con la mascherina e rispettando il distanziamento tranne che ovviamente per i corridori - e alla fine della gara le parole della presidentessa della sezione locale della Croce Rossa Italiana Patrizia Mauri traboccano di gioia: "Questa quattordicesima edizione della StraTortona è stato un momento importante per il nostro comitato! Un grosso grazie all’aiuto e alla disponibilità di tutti i volontari e a coloro che hanno corso e camminato: vorrei che il mio ringraziamento si estendesse a tutti coloro che hanno partecipato in qualche modo e che ci hanno supportato. E adesso... aspettiamo l'edizione numero quindici!"