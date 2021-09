E' un pensionato di 86 anni la vittima dell'incidente

SALE - Le ferite riportate nello scontro con la moto - sulla cui dinamica si sta ancora indagando - e nell'impatto con il fondo stradale sono state troppo gravi: nonostante il pronto intervento del 118 che ha impiegato anche l'elisoccorso Giorgio Padovese, 86enne residente a Sale nelle vicinanze del luogo dell'incidente, non ce l'ha fatta.

Intorno alle 18 il pensionato stava rientrando a casa dopo un giro in bicicletta come sua consuetudine e per ragioni ancora da accertare si è scontrato con una moto a tre ruote che percorreva lo stesso tragitto ma in senso opposto. Il guidatore della moto, anche lui salese, è stato ricoverato all'ospedale di Alessandria in codice giallo ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Polizia Stradale di Tortona è intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi e ora indagherà sulle cause dell'incidente.