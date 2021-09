Il paese si prepara per omaggiare san Luigi Orione

PONTECURONE - Si è svolta martedì 14 settembre, presso la Collegiata di Santa Maria Assunta, la prima riunione operativa del comitato organizzativo per le celebrazioni dei 150 anni della nascita di don Luigi Orione.

L'incontro è stato presieduto da don Giovanni Carollo, direttore provinciale, che dopo un momento di preghiera, ha presentato il fine del comitato organizzativo formato dai rappresenti della Famiglia Carismatica Orionina. Segretario eletto del comitato è Fabio Mogni, membro del Mlo che insieme a don Loris Giacomelli, suor M. Mihaela Martinas, Armanda Sano, Claudia Nalin e Mauro Sala comporrà la segreteria operativa che coordinerà tutte le iniziative.

Don Orione e il mistero della carità Celebrata la festa del santo tortonese nel suo santuario che custodisce le insigne reliquie del suo corpo

Presente all'incontro anche il vicario episcopale per i religiosi don Maurizio Ceriani, che nel comitato rappresenta la diocesi di Tortona che si unisce a questi eventi nell'importante anniversario dei 1900 anni del martirio di san Marziano. Il comitato oltre ad organizzare eventi liturgici e culturali per questo importante anniversario inserito nell'ambito dell'Anno Vocazionale Orionino, avrà anche il compito di coinvolgere le varie realtà orionine e diocesane per onorare, insieme, san Luigi Orione.