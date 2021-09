Il 'Grosso d'oro' 2021 al vescovo Viola

TORTONA - Il Comune di Tortona ha assegnato il premio “Città di Tortona - Grosso d’oro” per l’anno 2021 all’arcivescovo e vescovo emerito della diocesi di Tortona Vittorio Viola che come noto, sta per concludere il proprio incarico sul territorio tortonese per diventare segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a Roma. Il riconoscimento sarà consegnato nell’ambito di una cerimonia prevista per venerdì 1 ottobre presso la sala del consiglio comunale del municipio.

Padre Vittorio Viola è nato a Biella nel 1965 e fa parte dell’Ordine dei Frati Minori dell’Umbria dal 1991. Eletto alla sede vescovile di Tortona il 15 ottobre 2014, fa parte della commissione episcopale per la Liturgia della CEI. Ha insegnato Sacra Liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, l’Istituto Teologico di Assisi. A monsignor Viola viene riconosciuto, come si legge nel dispositivo della delibera con cui il consiglio ha assegnato il premio, «il valore del servizio svolto per la crescita sociale e culturale della comunità locale; l’impegno profuso, sia personalmente che attraverso i propri collaboratori e le istituzioni ecclesiali, per incoraggiare con la sua parola e sostenere concretamente tutti i Tortonesi durante i drammatici mesi della pandemia da Covid-19; il lustro procurato alla Città dall’alto incarico pontificio che è stato chiamato a svolgere presso la Curia romana, come Segretario della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina del Sacramenti».

«Storicamente il ‘Grosso d’oro’ è un riconoscimento che viene conferito ai Tortonesi, di nascita o di adozione che abbiano dato lustro alla nostra città con le loro opere – ha dichiarato il sindaco Federico Chiodi - Monsignor Viola nel suo, relativamente breve, periodo alla guida della nostra Diocesi ha saputo ispirare la nostra comunità e ha stimolato importanti riflessioni con la sua opera pastorale. Personalmente ho trovato grande conforto nella presenza e nelle parole di Padre Vittorio durante i mesi più difficili dell’emergenza pandemica e credo che tutti i cittadini di Tortona possano riconoscere in lui un pastore attento e partecipe».