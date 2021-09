Nel weekend le 'Giornate del patrimonio'

TORTONA - Sabato 25 e domenica 26 settembre si celebrano in Italia le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days). Promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, si tratta di uno degli appuntamenti fissi del mese di settembre e, dal 1991, celebrano il patrimonio culturale condiviso.

“Heritage: all inclusive - Patrimonio culturale: tutti inclusi!” è il titolo scelto per l’edizione 2021 che ha come tema, appunto, l‘inclusione: un invito a riflettere sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Anche quest’anno per l'occasione, la città di Tortona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Alessandria, presenta un programma con due importanti appuntamenti a Palazzo Guidobono: al primo piano, nella prima sala della Civica Pinacoteca, l'esposizione di preziose “cinquecentine” della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, provenienti dal fondo bibliografico del Collegio dei Gesuiti di Castelnuovo Scrivia e del dipinto "Madonna col bambino" dell'artista castelnovese Alessandro Berri, che si inseriscono a completamento ed integrazione della Mostra diffusa, "Storia di una comunità. I Gesuiti a Castelnuovo Scrivia", in corso presso il Museo Diocesano e nella Chiesa di Sant'Ignazio a Castelnuovo; al piano terra, nel portico del Museo Archeologico, si terrà l'esposizione della pregevole acquaforte di Giovan Battista Piranesi "Veduta di un sepolcro fuori di Porta del Popolo", sottoposta ad intervento conservativo, da parte di “Gabbantichità”, grazie al sensibile e generoso contributo dei tre club Lions cittadini.

Sabato 25 settembre dalle ore 15,30 alle 18,30 e domenica 26 dalle 10,30 alle ore 12,30 e nel pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 saranno organizzate visite guidate; per l’accesso sarà obbligatorio presentare il Green pass o l’esito negativo del tampone. L'ingresso è gratuito.