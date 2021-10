Bertram a Brescia a caccia di riscatto

TORTONA – Bertram a caccia di riscatto in casa dell’ambiziosa Brescia. Due squadre che hanno perso al debutto. Tortona, male, con Treviso. La Germani nel finale a Varese. La gara di domenica dirà chi è stato più pronto a ripartire. Tra i Leoni al debutto l’ultimo arrivato Chris Mortellaro, mentre gli ex della gara sono Tyler Cain (stagione 2019/2020), Joseph Mobio che a Brescia ha fatto le giovanili e tra i dirigenti Ferencz Bartocci che nel 2016 era in quella Centrale del Latte che centrò la Serie A che che sconfisse nei quarti playoff la Derthona di Cavina e Spissu.



Qui Tortona

Coach Marco Ramondino teme il talento di Brescia. “Incontriamo una squadra che ha una pericolosità diffusa, sia nei giocatori interni che in quelli perimetrali e un mix di giocatori nuovi per il campionato italiano e altri che lo conoscono molto bene. Noi dobbiamo giocare sulle due metà campo. In difesa facendo meno errori e in attacco coinvolgendo tutti i giocatori e muovendo la palla”. Tortona farà debuttare l’esperto lungo Chris Mortellaro arrivato in settimana . “Chris è un giocatore che affidabile dal punto di vista fisico che da anni non salta una partita e che - conclude il tecnico - ci dà temperamento, esperienza, consistenza”.

Impegnato in un lavoro di equilibrio dopo il ko della prima giornata il capitano Riccardo Tavernelli. “Come capitano e playmaker il mio compito è quello di far girare la squadra sia dentro il campo che fuori. Per fortuna ci portiamo dietro cinque ragazzi della passata stagione e grazie alla disponibilità dei nuovi non è stato difficile fare gruppo. Il mio compito è quello di trasmettere l’identità della quadra facendolo capire ai compagni durante la settimana. Se poi in partita ci sono minuti che posso sfruttare per giocare e un di più”.

Qui Brescia

La Germani Brescia è una delle formazioni della Lega che ambiscono ad un posto a ridosso della Big Three Milano-Virtus-Venezia. Squadra rinnovata e affidata all’emergente coach “crespiano” Alessandro Magro e roster che è ripartito dalle conferme di Moss, Burns e Parrillo e con tante novità a partire dal ritorno in Italia di Amedeo Della Valle. Stranieri pescati nel campionato, come il centro Eboua da Pesaro, o fuori come gli interessanti Cobbins (Israele) e Mitrou-Long (G-League). In dubbio alla vigilia l’ala Petrucelli. Nelle dichiarazioni del pregara al Giornale di Brescia il playmaker Mitrou-Long ha parlato così: “Finalmente faremo il nostro esordio casalingo in regular season­. Sarà una sfida interessante. Dovremo giocare con attenzione, focus e voglia di dimostrare ai tifosi cosa possiamo fare in questo campionato”.



Prepartita

GERMANI BRESCIA-BERTRAM TORTONA

Dove PalaLeonessa, Brescia.

Quando Domenica, 03 settembre, ore 17.

Arbitri Begnis, Bettini, Bonisegna

Dove vederla In tivù Discovery + (pagamento) su www.discoveryplus.it/sport, aggiornamenti sui canali social del Derthona basket.

Quintetti Bertram: Wright, Filloy, Macura, Daum, Cain. All. Ramondino. Brescia: Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Eboua, Cobbins. All. Magro

Indisponibili Cattapan (Tortona)