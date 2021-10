Urne chiuse: eletti Massa, Tagliani, D'Amico e Scotti

TORTONA - AGGIORNAMENTO ORE 18.18 Arriva anche l'ufficialità per Cristian Scotti: 301 voti su altrettante schede, ma a Isola Sant'Antonio per mancanza di candidati nella lista un seggio in consiglio comunale resterà vuoto.

18.12 Sarà Giovanni D'Amico il nuovo sindaco di Pontecurone: lo scrutinio delle quattro sezioni ha visto 906 voti per lui pari al 51,89% e a otto seggi in consiglio comunale mentre lo sfidante Ernesto Nobile si è fermato a quota 840 pari al 48,11% e avrà quattro posti.

17.42 Gianni Tagliani è stato rieletto sindaco di Castelnuovo Scrivia: lo spoglio delle sette sezioni gli ha assegnato 1.914 voti pari al 77,77% e 8 posti in consiglio comunale mentre al suo sfidante Giovanni Ferrari i 547 voti raccolti, pari al 22,23%, garantiscono 4 posti.

16.47 Paola Massa, con 266 voti su 266 schede, è stata rieletta sindaco di Monleale.



15.00 - Hanno superato tutti abbondantemente il quorum del 40% i paesi del Tortonese coinvolti in questa tornata elettorale: per Cristian Scotti a Isola Sant'Antonio e Paola Massa a Monleale la riconferma è più vicina, basterà ottenere il 50% dei voti a favore mentre negli altri due paesi il sindaco uscirà dallo spoglio delle schede.

A Isola Sant'Antonio, nel dettaglio, ha votato il 53,72% degli aventi diritto contro il 61,83% di cinque anni fa; crollo nel numero dei votanti anche a Monleale che passa dal 74,17% al 58,14%, a Pontecurone - dal 68,18% al 58,45% - e Castelnuovo Scrivia (dal 61,17% al 53,29%).