Hsl fermata dal Borgosesia

TORTONA - Un punto solo per l'Hsl Derthona nella gara casalinga con il Borgosesia finita 1-1, fedele specchio di una partita giocata come sempre a metà: un primo tempo gagliardo dove persino il gol di vantaggio stava stretto ai tortonesi e una ripresa dove nonostante i cambi i bianconeri sono rimasti in balia degli avversari sicuramente meno dotati tecnicamente ma molto più dinamici e volenterosi.

Nel primo tempo la rete del vantaggio arriva su un errore del guardalinee che concede una rimessa laterale al posto di un calcio d'angolo: sugli sviluppi dell'azione la palla arriva sui piedi di Otelè che parte in progressione sulla sinistra e mette in mezzo dove Filip è il più veloce a inserirsi e insaccare con un rasoterra sul primo palo. Poi ci pensa Teti a conservare il vantaggio deviando in calcio d'angolo una girata dal limite di Rancati appena prima dell'intervallo.

Nella ripresa l'Hsl Derthona parte bene con una conclusione da fuori di Diallo ma poi concede troppi metri agli avversari finendo per pagare dazio: al 12' Lunardon si gioca la carta Areco al posto di Bertani e il giocatore lo ricompensa subito trovando la palombella giusta per trafiggere Teti un minuto più tardi e rimettere la gara in pareggio. L'Hsl Derthona sbanda e al 22' un errore della difesa tortonese lancia Guatieri sulla fascia sinistra che crossa al centro per Marra che ha tutto il tempo per prendere la mira ma trova Teti pronto a deviare di piede in angolo. Il portiere dell'Hsl Derthona si ripete due minuti dopo quando Rancati è solo davanti a lui ma si vede respingere la conclusione a botta sicura dal numero uno tortonese in tuffo, poi il finale è tutto bianconero: al 44' Gueye schiaccia di testa impegnando Gilli in una difficile parata sul primo palo, quattro minuti più tardi in pieno recupero ancora Filip avrebbe la chance di fare doppietta dopo una fuga solitaria da centrocampo ma non inquadra la porta: l'1-1 non si schioda e a festeggiare al fischio finale sono gli ospiti.

HSL DERTHONA - BORGOSESIA 1-1

MARCATORI: pt 24' Filip; st 13' Areco

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Valerio, Gjura, Emiliano, Luzzetti; Procopio, Filip; Otelè (19' st Gueye), Manasiev, Saccà (39' Mutti); Diallo (26' st Spoto). A disp. Bertozzi, Imperato, Galliani, Brollo, Grieco, Akouah. All. Zichella

BORGOSESIA (3-4-3): Gilli; Frana, Martinbianco, Picozzi; Marra, Bertani (12' st Areco), Salvestroni (32' st Bernardo), Carrara; Omoregbe, Manfrè Cataldi (12' Guatieri), Rancati (32' st Cruz Martinez). Xausa, Puka, Iannacone, Farinelli, Monteleone, Bernardo, Cruz Martinez. All. Lunardon

ARBITRO: Bouabid di Prato

NOTE Ammoniti Filip, Valerio, Emiliano, Manasiev; Picozzi, Lunardon, Omoregbe. Calci d'angolo 7-3 per il Borgosesia. Recupero pt 1'; st 4'. Spettatori 250 circa