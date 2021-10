Tagliani ha scelto, tre donne nella nuova giunta

CASTELNUOVO SCRIVIA - Tre donne (su cinque componenti): la nuova giunta comunale di Castelnuovo Scrivia si colora di 'rosa' e la componente femminile è in maggioranza.

Il sindaco Gianni Tagliani ha tenuto per sé le deleghe ad ambiente e igiene urbana, bilancio, economia e finanze, gestione risorse umane, urbanistica ed edilizia privata, agricoltura.

Avrà come vice Paola Pisa, con deleghe ai beni storici, artistici, museali e monumentali, decoro, parchi e arredo urbano, e al turismo. Gli altri due assessori sono Paola Isetta, che si occuperà di pubblica istruzione, politiche per l'infanzia, attività commerciali e artigianali, e Gaia Breglia, più giovane eletta in comuni con oltre 5 mila abitanti, e record di preferenze, che seguirà politiche giovanili, digitalizzazione e comunicazione social.

Completa la formazione di governo Mario Ghibaudi, per lavori pubblici, viabilità, edilizia scolastica, servizi cimiteriali, decentramento e frazioni.

Quattro i consiglieri con deleghe: Gian Piero Vignoli (attività culturali e biblioteca, e sanità); Lucia Moreschi (servizi sociali, volontariato, progettazione europea, formazione e orientamento al lavoro); Salvatore Fiorentino (Polizia locale, sicurezza, Protezione civile); Stefano Casasco (attività produttive, politiche del lavoro, sport e tempo libero).