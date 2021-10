Troppa Brindisi. Bertram deve arrendersi

CASALE MONFERRATO - La Bertram regge l’urto per 30’ abbondanti ma poi deve cedere ad una Brindisi che alza il volume tecnico e fisico nel finale e s’impone 87-78. Dopo il successo in trasferta a Brescia, nuovo stop casalingo per la squadra di coach Marco Ramondino che deve ancora vincere la sua prima gara al PalaFerraris.

La partita

Parte meglio Brindisi che con un 3/3 dall’arco scalda la partita (4-9). Tortona entra in partita con un paio di giocate ben costruite, ma soffre la fisicità degli ospiti dentro l’area. Nella seconda parte della frazione parte il duello argentino Filloy-Redivo. Con l’ex Casale che non incide. Massimo vantaggio Brindisi (Chappell 8 punti) sul +8 (14-22) del 7’. Al primo stop partita sul 18-24. Fiammata Tortona intorno al minuto 24: due triple di Tavernelli e Mascolo danno il primo vantaggio ai Leoni (31-29). Ma Brindisi riprende subito il comando con due conclusioni di Udom e raggiunge il nuovo +7 (35-42) a 3’ dall’intervallo. Reazione Bertram che, dopo un time out, con alcune iniziative di Wright e una tripla di Macura (anche scintille con Visconti) approda all’intervallo lungo a contatto sul 42-44.

Tortona prova ad alzare la voce e l’intensità con alcuni recuperi difensive e con alcune giocate in attacco di Mascolo e Macura (13 punti). Brindisi risponde con gli italiani Zanelli e Gaspardo che crescono nella partita. Al 30’ la partita è ancora senza un padrone (63-66).

Brindisi alza l’aggressività difensiva e l’attacco di Tortona sbatte. Le 5 palle perse del primo tempo diventano 14 nella ripresa. Ai tre rimbalzi offensivi subiti nei primi 30’, se ne aggiungono 4 solo nell’ultima frazione. Udom segna canestri per la fuga ospite. Zanelli mette la tripla del primo doppio vantaggio Brindisi (+10 sul 71-81) a 3’ dalla sirena. Lo strappo è fatto. Tortona prova a pressare ma Brindisi fa l voce grossa in attacco con Nick Perkins (26 punti e 7 rimbalzi) e chiude senza ansie (78-87).

I temi

La reazione di Brindisi dopo il flop infrasettimanale di Coppa. La crescita di Tortona dopo la vittoria esterna di Brescia. La sfida ha dato risposte positive soprattutto per gli ospiti. Brindisi si è riscattata vincendo con una partita di spessore. Tortona ha lottato alla pari per oltre 30’ dimostrando di essere, nonostante la sconfitta, sulla strada giusta. Ma non basta. Protagonista mancato tra gli ospiti l’ex Casale, Redivo (0 punti in quasi 19’ di gioco con un solo tiro tentato) Per lui al PalaFerraris anche l’amico Rodrigo Palacio, ex campione dell’Inter, ora rivale dei Grigi col Brescia.

Le voci

Il tecnico della Bertram Marco Ramondino punta l’indice sul “senso d’urgenza” che è mancato a molti dei suoi giocatori. “Dobbiamo capire che il livello è questo e dobbiamo tutti dare subito un contributo per evitare gli alti e bassi che abbiamo avuto. Serve un maggiore senso d'urgenza. Il 43 di plus minus del nostro quintetto è l’emblema. Brindisi ci ha distrutto dentro l’area e ha giocato la partita solida che serviva”.

Soddisfatto il tecnico dell’Happy Casa Frank Vitucci per la risposta dei suoi. “Era una partita molto importante per noi vista la nostra prestazione in Coppa. Serviva una risposta in campo e c’è stata. Bene di squadra in una partita bellissima e punto a punto. Redivo? Lucio sta cercando di sfruttare la meglio l’occasione che ha di stare con noi. Siamo felici di averlo con noi”.

I numeri

Finale: 78-87

Parziali: 18-24, 42-44, 63-66

Quintetti: Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Brindisi con J. Perkins, Chappell, Gaspardo, Adrian, N. Perkins.

Punti: Mascolo 16 punti (Tortona); N. Perkins 26 punti (Brindisi).

Rimbalzi: Cain 10 (Tortona), Chappell 8 (Brindisi)

Assist: Wright 9 (Tortona), J. Perkins 7 (Brindisi)

Mvp: N. Perkins (Brindisi)