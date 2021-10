Diallo domina Casale nel derby

CASALE MONFERRATO - Si interrompe l'incantesimo dopo dodici anni: sul campo dove l'anno scorso offrì la sua peggiore prestazione della gestione Zichella, l'Hsl Derthona si rialza e piega 2-1 un Casale apparso spento e incapace di reagire all'infortunio del suo faro di centrocampo Martin, sorpassando i nerostellati in classifica sia pure con una partita in più.

Teti in evidenza nella prima frazione del derby: prima disinnesca con un tuffo il tiro da fuori di Continella, poi senza soluzione di continuità nega il gol sia al diagonale di Giacchino che al tap-in a botta sicura di Ricciardo subito dopo. I padroni di casa, che perdono Martin per un infortunio al quarto d'ora sostituito da Ben Nasr, non riescono ad essere incisivi come vorrebbero e così quando al 39' Diallo prende palla a centrocampo e parte in progressione centrale la difesa esita a fermarlo e lui conclude in rete con un diagonale rasoterra portando inaspettatamente in vantaggio i suoi.

Nella ripresa il copione si ripete: se da un lato il Casale è molto più manovriero e costruisce una gran mole di gioco, la difesa tortonese difficilmente è messa sotto pressione e Teti non corre più rischi. Sul primo errore della difesa nerostellata al 21', però, arriva il raddoppio degli ospiti con Diallo che parte nuovamente palla al piede e arrivato solo davanti a Paloschi lo fredda ancora prima di andare a prendere l'abbraccio dei suoi tifosi.

La giornata di gloria del centravanti liberiano potrebbe completarsi con il terzo gol su lancio di Manasiev ma nell'occasione è bravo Paloschi a rimanere in piedi fino all'ultimo e smanacciare la palla impedendo la tripletta con la complicità di Silvestri. In pieno recupero il subentrato Forte vince un rimpallo sulla destra, si presenta solo davanti a Teti e lo trafigge con un diagonale basso sul palo lontano ma non c'è più tempo: al triplice fischio a fare festa sono i leoni tortonesi.

CASALE - HSL DERTHONA 1-2

MARCATORI: pt 39' Diallo; st 21' Diallo, 48' Forte

CASALE (4-3-3) Paloschi; Casella (27' st Vicini), Gianola, Silvestri (49' st Leveque), Gilli; Rossini, Martin (16' Ben Nasr), Continella (39' st Brevi); Giacchino (27' st Forte), Ricciardo, Candido. A disp. Dadone, Juricic, Brevi, Guarino, Leveque, Palermo. All. Sesia

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura, Emiliano, Galliani, Luzzetti (46' st Imperato); Procopio (17' st Todisco), Filip; Saccà, Manasiev, Otelè (49' st Valerio); Diallo (43' st Gueye). A disp. Bertozzi, Imperato, Valerio, Grieco, Akouah, Mutti, Spoto. All. Zichella

ARBITRO: Di Nosse di Nocera Inferiore.

NOTE Ammoniti Silvestri; Diallo, Gjura. Calci d'angolo 7-2. Recupero pt 3'; st 7'. Spettatori 600 circa