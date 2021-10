SALE - Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 32enne marocchino e un 50enne per minacce e resistenza a pubblico ufficiale in due distinti interventi in locali della zona.

Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso un bar di Sale per la presenza di un avventore in evidente stato d’ebbrezza che disturbava la clientela. L’uomo, un 32enne marocchino, ha minacciato e aggredito i Carabinieri nel vano tentativo di sottrarsi al controllo e, condotto in caserma, ha proseguiro nella condotta aggressiva.

Sempre i Carabinieri del Nor, nel pomeriggio di domenica, sono intervenuti presso un bar di Montegioco per la presenza di un altro avventore in stato d’ebbrezza che importunava la barista e la clientela. Anche in questo caso l’uomo, un 50enne italiano, ha minacciato e aggredito i Carabinieri per sottrarsi al controllo.

A seguito della convalida, entrambi gli arrestati sono stati rimessi in libertà dal Tribunale di Alessandria in attesa di processo.