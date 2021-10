Un milione di compressioni toraciche per la Cri

TORTONA - Sabato 16 ottobre sarà il 'World Restart A Heart Day', con l'obiettivo di diffondere la cultura della rianimazione cardio-polmonare nella popolazione.

La rianimazione cardio-polmonare (o Rcp), nota anche come "massaggio cardiaco", è una procedura di emergenza che si attua in una persona che si trova in arresto cardiaco o arresto respiratorio; essa combina compressioni toraciche con una ventilazione artificiale nel tentativo di preservare manualmente il circolo sanguigno, per mantenere la funzione cerebrale intatta, fino a quando non vengono prese ulteriori misure per ripristinare la circolazione spontanea e la respirazione.

La sezione di Tortona della Croce Rossa organizza da Namastè book & coffee, dalle ore 17 alle ore 18, un incontro dimostrativo di massaggio cardiaco su manichino aperto a tutte le persone (adulti, giovani, ragazzi in età scolare). L'obiettivo comune di tutti i comitati Cri partecipanti è raggiungere un milione di compressioni toraciche sommando gli eventi di tutta Italia in tempo reale.

La Croce Rossa di Tortona è fra i sedici comitati Cri del Piemonte che partecipano all'iniziativa, un momento di condivisione e di formazione che sarà reso speciale dalla partecipazione delle persone.