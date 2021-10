Domenica a San Pietro l'ordinazione del vescovo Guido Marini

ROMA — Sarà Papa Francesco a presiedere domenica mattina alle 9 l’ordinazione episcopale di monsignor Guido Marini, nuovo vescovo di Tortona. La santa messa si svolgerà nella Basilica di San Pietro in Vaticano e sarà trasmessa in tv, oltre che in streaming sul sito internet della diocesi di Tortona e su Youtube.

Monsignor Marini, del clero dell’arcidiocesi di Genova, subentra a monsignor Vittorio Viola, chiamato da Bergoglio a Roma come segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Viola è stato nominato arcivescovo e vescovo emerito di Tortona, diocesi che ha retto dal 2014 a oggi.

Guido Marini, 56 anni, è originario proprio di Genova. Ordinato presbitero nel 1989, è stato segretario particolare dei cardinali Giovanni Canestri, Dionigi Tettamanzi e Tarcisio Bertone, nonché docente di Diritto Canonico, canonico della cattedrale di San Lorenzo e cancelliere arcivescovile. Dal 2007 è Prelato d’Onore di Sua Santità. Divenuto nel 2007 maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie con Papa Benedetto XVI, nel 2013 è stato confermato nell’incarico da Jorge Mario Bergoglio.



Monsignor Marini con Papa Ratzinger

La diocesi di Tortona è una delle più vaste in Italia e l’unica a estendersi per ben tre regioni amministrative: Piemonte, Lombardia e Liguria. Ne fanno parte infatti anche Novi Ligure e Voghera, ma pure paesi della valle Scrivia genovese come Busalla, Ronco e Isola del Cantone. La tradizione narra che fu San Marziano il primo vescovo della diocesi, fondata nel II secolo dopo Cristo.