TORTONA - Joseph Mobio lascia la Bertram. La comunicazione ufficiale del club è arrivata poco fa. Mobio, arrivato a Tortona in estate, dopo qualche apparizione in SuperCoppa, non ha trovato spazio in campionato ed ha deciso di accasarsi altrove. Secondo le indiscrezioni di mercato il giocatore dovrebbe firmare in A2 a Scafati.