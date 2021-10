Dal 15 novembre via alla zona 2

TORTONA - Da lunedì 15 novembre parte il nuovo sistema di raccolta differenziata nella Zona 2 (Municipio – Corso Alessandria): i cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che hanno ricevuto a domicilio e scaricabile anche dal sito www.gestioneambiente.net.

Nella settimana dal 15 al 20 novembre Gestione Ambiente rimuoverà i contenitori stradali e dal 22 al 27 novembre ritirerà i vecchi contenitori nelle vie già servite dalla raccolta domiciliare (da esporre davanti a casa, vuoti e possibilmente impilati, la sera di domenica 21 novembre). Nella settimana dal 15 al 20 novembre i residenti avranno, però, ancora la possibilità di esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, da lunedì 22 novembre dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/Tag.

Chi non avesse ancora ricevuto i contenitori, può ritirarli al magazzino di Gestione Ambiente in via Postumia (Area Artigianale Coinart) presso il Centro di raccolta dalle ore 8.30 alle ore 19 dal lunedì al sabato. Oppure, può chiamare il Numero Verde gratuito 800.085.312 per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.

A seguire, verranno avviate le altre zone di Tortona, secondo la suddivisione territoriale e la programmazione previste ovvero nell'ordine il centro storico, le frazioni limitrofe di Vho e Mombisaggio, la zona 6A (Rivalta Scrivia) e la zona 6B (Castellar Ponzano).