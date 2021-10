'Noi SporTiAmo'. Castelnuovo e Bertram insieme

CASTELNUOVO SCRIVIA - Sport, benessere, giovani e basket. Gli ingredienti di un evento che nasce dalla collaborazione, sempre più stretta, tra Basket Club Castelnuovo Scrivia e Bertram Derthona. 'Noi SporTiAmo', giovedì sera (ore 21) in sala Pessini, porterà molte voci di esperte ed esperti ad analizzare il ruolo dei genitori, il rapporto tra studio e sport, l'importanza dell'alimentazione e di una adeguata preparazione fisica.

L'angolazione privilegiata è quella della pallacanestro, ma sono temi che aiutano a riflettere sull'importanza della pratica sportica per i giovani e su scelte strategiche.

Molti i contributi per il dibattito: per la Bertram l'amministratore delegato Ferencz Bartocci e il capitano, Riccardo Tavernelli, fra i protagonisti della promozione in A, laurea in economia aziendale e management.

Per Castelnuovo Francesca Zara, capo allenatrice di Autosped, ed ex giocatrice con scudetti, maglie azzurre e una stagione in Wnba, la sua assistente Enrica Pavia, fino allo scorso anno in campo con le 'giraffe' e docente all'Università di Pavia, e Giulia Rulli, giocatrice di Autosped, campionessa mondiale di 3contro 3 e reduce da Tokyo 2020.

A parlare, soprattutto, di alimentazione sarà Maria Rosa Grassi, specialista in dietologia al Policlinico di Milano.

A condurre la serata e moderare gli interventi sarà Alice Pedrazzi, giornalista, direttrice di Ascom Confcommercio , ex giocatrice e general manager di Autosped.

Quartetto tricolore

Le giovani saranno protagoniste della serata anche con una premiazione. La società consegnerà un riconoscimento alla squadra Under 14 che ha vinto il titolo italiano 3 contro 3: Rebecca Catto, Giulia Mambretti, Alessia e Giulia Melucci, che sono state premiate anche in Comune (nella foto), dal sindaco Gianni Tagliani e dalla giunta.