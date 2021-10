Bertram, serata storica con la Virtus Bologna

TORTONA – Bertram pronta allo storico match di domani sera contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna. Anticipo (palla a due alle ore 20 a Casale Monferrato) della sesta giornata di andata del campionato di Serie A Lba – Unipol Sai.

Il match replica del quarto di finale di SuperCoppa di un mese e mezzo fa ma con l’addizione pesante del campionato. Tortona cerca un colpo importante dopo il ko di Trieste. Bologna si è già fatta sorprendere – per la prima volta in campionato - a Napoli nello scorso turno.

Qui Tortona

Tortona sceglie di non guardare all’imponenza dell’avversario ma di concentrarsi su stessa. «Incontriamo una squadra importante che compete per i massimi obiettivi, che è strutturata per ogni situazione, che ha interpreti e un allenatore di altissimo livello. Quando la sfida è così importante – spiega coach Marco Ramondino – bisogna portare in campo la migliore versione di se stessi dal punto di vista fisico, tecnico e mentale».

Concetti ripresi anche da Ariel Filloy, uomo di esperienza abituato a sfide a questa altezza. «Dobbiamo pensare a noi stessi per cercare di fare la migliore partita possibile e competere con un grande avversario. Ogni partita ti dà le chance per fare il colpo, noi dobbiamo fare un passo avanti come squadra». Da dove si parte per provare a battere la Virtus?. Ramondino: «Hanno una grandissima capacità di attaccare l'area, lì fanno male». E poi c’è la sfida delle panchine. Ramondino fa esercizio di umiltà. «Quando ti trovi sulla stessa linea laterale con un allenatore come Scariolo ti senti minuscolo. Più che una sfida per me è un privilegio».

Qui Bologna

Alla vigilia del match il cd della Virtus ha varato un aumento di capitale sociale da 2 milioni di euro e eletto Massimo Zanetti, il signor Segafredo, presidente del club. Una mossa che attesta l’ambizione del club bianconero. In settimana successo contro Ulm in Eurocup.

Alla vigilia della sfida con Tortona, attraverso il sito del club ha parlato Amedeo Tessitori. “Una trasferta molto importante per noi. Tortona è una buona squadra, l’abbiamo già incontrata in questa stagione e in Supercoppa ci ha messo in difficoltà. Dovremo stare attenti e giocare con la massima concentrazione. Dopo Ulm, avendo solo due giorni di allenamento, dovevamo recuperare le energie fisiche ed essere focalizzati sul prepararci dal punto di vista tattico alla partita di domani. Il coach ci ha chiesto il massimo impegno in tutto quello che facciamo in campo, sia in attacco che in difesa.”

Pre-Partita

BERTRAM TORTONA- VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: sabato 30 ottobre, ore 20.

Arbitri: Begnis, Borgo, Boninsegna.

In tivù: Eurosport, Discovery + (pagamento) su www.discoveryplus.it/sport, aggiornamenti sui canali social del Derthona basket.

Quintetti: Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain. Virtus con Pajola, Teodosic, Weems, Alibegovic, Hervey.

Indisponibili: Cattapan (Tortona), Abass, Udoh, Belinelli e Sampson (Bologna)

Note: per l’occasione iniziativa benefica del Derthona Basket con Fondazione Airc per sostenere la ricerca scientifica sul tumore al seno. Due i gadget che verranno regalati agli spettatori: la t-shirt rosa realizzata da Lumicom e la spilla del nastro rosa Airc.