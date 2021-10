Magica Bertram. Schiantata la Virtus

CASALE MONFERRATO - Impresa della Bertram che schianta i campioni d’Italia della Virtus Bologna (93-76) in una serata che entra di diritto nella storia del club bianconero. Una prestazione straordinaria della squadra di coach Marco Ramondino che vince la prima in casa e, forse, svolta la stagione.

L’impresa ha avuto un contesto speciale: un PalaEnergica Pala Ferraris di Casale Monferrato finalmente gremito come ai bei tempi per la sesta giornata del campionato di Serie A, Lba Unipol Sai

La partita

Tortona (senza Sanders e con Severini fuori per scelta tecnica) parte segnando, ma concede canestri troppo facili alla Virtus (senza Belinelli, Pajola e Sampson) che vola sul 16-8 (Weems 5 punti) al 5’. Iniziano le rotazioni e nella seconda parte la Bertram vince il parziale 12-6 riportandosi sotto al 10’ (20-22) con 11 punti di un perfetto Daum (5 su 5 dal campo).

Anche testa avanti della Bertram nella seconda frazione. Bologna ruota tanto e l’inerzia passa in mano bianconera. La fiducia cresce, il pubblico spinge. Break Tortona che vola sul + 15 (triple Macura e Tavernelli) sul 51-36 alla fine di un clamoroso primo tempo (la seconda frazione 31-14).

6-0 Virtus al rientro in campo. Daum risponde dall’arco ma Weems (8 punti con 2 triple) dimezza il gap (62-54) a metà frazione. Sulla spinta Bologna rosicchia fino al -5 (68-63) ma Tortona, che alterna uomo e zona in difesa con un super Tavernelli (3 su 3 dall’arco) respinge l’assalto e taglia il traguardo del 30’ avanti sul 73-65.

Strappo Tortona in avvio di ultimo periodo. Leoni piazzano un clamoroso parziale di 15-2 e volano +21 (86-67). Per la Virtus, in grande difficoltà, tutto da rifare a 4’ dalla sirena. Ci prova Bologna con Mannion e Weems (9-0 di parziale) arrivando fino al -12 (88-76), ma Tortona non molla e conclude un’impresa da incorniciare.

I temi

Reggere l’urto di una squadra da Eurolega (con assenze significative, però). Essere squadra davvero. Essere “la migliore versione di se stessi”, per dirla alla Ramondino. Tutte cose che si sono manifestate in questa strepitose prestazione della Bertram. Sarà la partita della svolta in una stagione fin qui con alti e bassi? Napoli, Sassari e Varese, le prossime avversarie daranno le risposte.



Le voci

Soddisfatto coach Marco Ramondino. "Abbiamo fatto una partita molto buona, a tratti ottima. Vogliamo ringraziare tutte le persone che sono venute al palazzetto e ci hanno dato un entusiasmo e una grande spinta. Abbiamo bisogno di avere i nostri tifosi con noi: è stata una vittoria collettiva. Vinta dove? Abbiamo cercato di selezionare le cose contro un grande avversario cercando di avere una mentalità di andare avanti anche dopo gli errori". Vittoria della svolta? Il tecnico chiude: "Non eravamo da buttare dopo Trieste, non ci esaltiamo oggi".

Molto severo con i suoi il tecnico della Virtus Bologna Sergio Scariolo. "Complimenti a Tortona che si è preparata molto bene per affrontarci da tutti i punti di vista, tecnico, tattico e mentale. Da parte nostra abbiamo dimostrato una grande mancanza di maturità importante e chiediamo scusa per una prestazione scadente. Soprattutto nel secondo e nel quarto quarto non siamo stati all'altezza della situazione".



I numeri

Finale: 93-76

Parziali: 20-22, 51-36, 73-65.

Quintetti: Tortona con Wright, Mascolo, Macura, Daum, Cain. Bologna con Mannion, Teodosic, Weems, Jaiteh, Hervey.

Punti: Daum 18 punti (Tortona); Weems 28 punti (Bologna).

Rimbalzi: Daum 7 (Tortona), Hervey 7 (Bologna)

Assist: Wright 7 (Tortona), Mannion 5 (Bologna)

Mvp: Daum (Tortona )