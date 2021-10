Hsl, disco rosso a Saluzzo

SALUZZO - Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive dell'Hsl Derthona, che interrompe anche la propria imbattibilità esterna perdendo di misura 0-1 a Saluzzo contro una squadra ultima in classifica ma che dall'arrivo di Lewandovski è assolutamente un altro undici.

Il primo tempo è parecchio noioso con le due squadre che si annullano a centrocampo e nelle rare occasioni in cui un pallone riesce a passare è facile preda di due difese molto attente. La prima occasione è per i padroni di casa che al 22' da un cross di Lewandovski vede Serino colpire di testa ma mettere sul fondo; la risposta degli ospiti passa sempre per i piedi di Otelè che prima serve Luzzetti per un colpo di testa alto e poi ci prova due volte dalla distanza senza però riuscire mai a impensierire Virano.

A inizio ripresa c'è subito l'ingresso di Saccà per Procopio, ma ad andare vicini al gol sono ancora i cuneesi con Matera che spara alto dalla distanza. Il gol è però solo posticipato di poco perché all'11' un cross di Poppa dalla destra trova pronto in area Gaboardi che prima aggancia e poi gira in rete di destro alle spalle di Teti per il vantaggio del Saluzzo. Il Derthona reagisce inserendo Mutti e Romairone (all'esordio) per Otelè e Diallo e rendendosi pericoloso con una conclusione di Manasiev potente ma imprecisa. Dopo un cartellino giallo ad entrambi gli allenatori nel finale prima va vicino al raddoppio due volte il Saluzzo con Lewandovski che con un sinistro a giro fa la barba al palo e con Ientile che prova il piattone al volo mettendo alto, poi proprio all'ultimo assalto potrebbe pareggiare l'Hsl con un cross di Grieco che trova Todisco pronto alla deviazione ma Virano si supera e chiude in angolo. Sull'azione successiva sale anche Teti, ma non c'è più tempo e a festeggiare sono i cuneesi per tre punti insperati.

SALUZZO – HSL DERTHONA 1-0

MARCATORI: st 11’ Gaboardi

SALUZZO (4-3-1-2): Virano; Bedino, Carli, Pittavino, Caldarola; Mazzafera, Serino, Matera (12’ st Clerici); Lewandovski (46’ st Andretta); Gaboardi (30’ st Gertoux), Poppa (39’ st Ientile). A disp. De Marino, Tall, Di Carlo, Giordano, Massaccesi. All. Briano.

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Gjura, Todisco, Emiliano, Procopio (1’ st Saccà); Manasiev, Grieco, Filip; Otelè (15’ st Mutti), Diallo (15’ st Romairone), Luzzetti. A disp. Bertozzi, Imperato, Brollo, Valerio, Galliani, Akouah. All. Zichella

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme

NOTE Ammoniti Mazzafera, Poppa; Todisco, Grieco. Calci d’angolo 6-3 per l’Hsl Derthona. Recupero pt’ 3; st 4’. Spettatori 200 circa.