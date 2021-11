Prosegue la campagna: oggi 8.836 dosi in Piemonte

TORINO - Sono 8.836 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi, 31 ottobre, dall'unità di Crisi della Regione Piemonte. A 2.721 è stata somministrata la seconda dose, a 5.130 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 323 i 12-15 enni, 807 i 16-29enni, 740 i trentenni, 727 i quarantenni, 577 i cinquantenni, 158 i sessantenni, 87 i settantenni, 486 gli estremamente vulnerabili e 3.426 gli over ottanta.

Dall'inizio della compagna si è provveduto all'inoculazione di 6.515.230 dosi, di cui 2.961.195 come seconda dose e 235.047 come terze dosi, corrispondenti al 90,8% di 7.172.750 disponibili in Piemonte.

Accesso diretto

Fino al 30 novembre, prosegue la possibilità di accesso diretto ai centri delle Asl per chi non ha ancora ricevuto il vaccino. (qui l'elenco)

Inoltre, per ottimizzare i tempi ed evitare le code, tutti i cittadini tra i 60 e i 79 anni che hanno già completato il percorso vaccinale da almeno 6 mesi (ad eccezione dei soggetti affetti da patologie gravi) e vogliono ricevere la terza dose devono prenotare un appuntamento tramite il portale www.ilPiemontetivaccina.it E’ possibile scegliere giorno, ora e centro in cui recarsi.