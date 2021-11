La Bertram visita il MiniFal

TORTONA - Da sempre attento alle tematiche sociali e alla valorizzazione del territorio, una delegazione di atleti del Derthona Basket è stata ospite lo scorso 3 novembre del MiniFal, realtà che si occupa di adulti colpiti da disabilità.

Nato nel 2013 per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, l’Associazione Amici coordina il gruppo MiniFal che vuole essere un luogo in cui gli adulti possono stare in compagnia e costruire forti legami, con l’obiettivo di sviluppare la socializzazione e il sostegno reciproco tra gli utenti. I ragazzi sono seguiti da alcuni psicologi che propongono loro attività volte a stimolare le rispettive autonomie personali e a potenziare le loro risorse. Decisivo e prezioso il contributo fornito al MiniFal dai volontari.

Nella giornata di mercoledì la delegazione bianconera, di cui hanno fatto parte J.P. Macura, Tyler Cain e Luca Severini è stata accolta dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo con un coro dedicato alla squadra. È stato un momento per conoscere una delle realtà più importanti della città di Tortona e per rispondere alle domande e alle curiosità del gruppo MiniFal, in un’atmosfera coinvolgente. I giocatori della prima squadra della Bertram Derthona hanno poi omaggiato i ragazzi e le ragazze con alcuni gadget logati DB, raccogliendo i sorrisi e il grande entusiasmo del gruppo, che ha partecipato attivamente alla giornata. La mattinata si è conclusa con la visita ai locali e alla palestra del MiniFal, in cui i giocatori e i ragazzi hanno trascorso alcuni momenti di gioco comune prima della foto di gruppo e dell’invito ad assistere ad allenamenti e partite dei Leoni. Con la soddisfazione e il sorriso sul volto di Piergiorgio Pacquola, presidente del gruppo.

“Quello di mercoledì – commenta l’ad bianconero Ferencz Bartocci – è stato il primo incontro della nuova collaborazione che il Derthona intende instaurare, nell’ottica di promuovere la pallacanestro sul territorio per veicolare i messaggi e i valori sociali dello sport. Ringrazio l’associazione per l’ospitalità rinnovando l’invito a venirci a trovare per vivere insieme le emozioni della serie A. Voglio infine ringraziare il nostro ufficio comunicazione, ed in generale tutte le persone che lavorano dietro le quinte, per aver dato vita a questa e alle tante iniziative che man mano stiamo condividendo con la città ed il territorio, a testimonianza che i valori del club appartengono davvero a tutti”.