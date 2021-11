Estesi i termini per chiedere le riduzioni sulla Tari

TORTONA - La Giunta comunale di Tortona ha stabilito la riapertura dei termini per presentare richiesta di riduzione della Tari (la tassa rifiuti) per il 2021, per le utenze non domestiche.

A poter accedere a queste agevolazioni sono, infatti, sia le attività che hanno dovuto chiudere a causa delle restrizioni imposte dal Governo, ma anche quanti, pur rimanendo aperti, hanno registrato un calo del fatturato tra il 2019 e il 2020 di almeno il 30%. Per poterne usufruire è necessario compilare l’apposito modulo predisposto dagli uffici comunali e disponibile sul sito web www.comune.tortona.al.it, autenticandosi tramite Spid o Cie alla pagina raggiungibile tramite il percorso “Portale del cittadino - Cosa fare per - Tasse e tributi”.

Nel modulo, oltre ai dati dell’azienda comprensivi di codice Ateco, si dovrà indicare il motivo della richiesta (periodo di chiusura forzata o calo del fatturato). La nuova scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 30 novembre, mentre le riduzioni verranno inserite nella bolletta che la società Gestione Ambiente emetterà all’inizio del 2022 a saldo del pagamento per la TARI di quest’anno; Tutte le informazioni alla pagina del sito.