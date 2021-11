La Fiab Tortona apre i tesseramenti 2022

TORTONA - Sabato 13 e domenica 14 novembre Fiab Tortona sarà presente con un banchetto informativo presso la galleria commerciale Oasi di strada Viguzzolo.

Il banchetto sarà aperto in entrambe le giornate dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella piazza centrale della galleria, in prossimità del negozio Intimissimi. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) ha per finalità la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto intelligente ed ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano. La sezione tortonese è attiva da circa un anno e intende sempre più lavorare affinché sia incentivato l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, con l’obiettivo di contribuire a ridurre l’inquinamento, mantenersi in salute, liberare lo spazio urbano da destinare alla socialità.

Viste le caratteristiche del nostro territorio, che ha dato i natali a grandi campioni dell’epoca d’oro del ciclismo, da Fausto Coppi a Luigi Malabrocca, Fiab Tortona può essere anche un valido strumento per incentivare il turismo in bicicletta, rispettoso verso il territorio, oltre che chiave di rilancio per le piccole economie locali. Chiunque sia interessato può unirsi al gruppo tortonese: le quote di iscrizione a Fiab Tortona (sezione Malabrocca di Fiab Alessandria) sono le seguenti:

Euro 20 rinnovo socio ordinario

Euro 20 nuovo socio ordinario

Euro 15 familiare di altro socio

Euro 15 giovani fino a 26 anni

Euro 6 junior fino a 14 anni

Euro 6 abbonamento rivista BC (6 numeri)

Potete seguire le attività di Fiab Tortona sezione Malabrocca su Facebook e su Instagram.