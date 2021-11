Sprint Bertram: batte Sassari e respira

CASALE MONFERRATO - Bertram vince e respira. Battuta Sassari 95-89. Un primo tempo tra due squadre con la testa piena di pensieri. Una ripresa più frizzante e libera aperta da un terzo periodo da 40 punti di Tortona (14 su 15 dal campo) che ha indirizzato la partita verso la sponda tortonese.

La partita

Ramondino, complice gli infortuni, vara il terzo quintetto nelle ultime tre gare. Wright out per il mal di schiena e Mascolo playmaker titolare. Cavina rispetto alla Coppa cambia Diop con Mekowulu. Esce meglio dai blocchi di partenza. Gentile trova il canestro e tiene avanti la Dinamo. Più macchinosa in attacco Tortona (Sanders 5 punti). Dopo 6’ Ramondino, insoddisfatto cambia Mascolo e Macura. Al primo stop 15-16. Buon impatto di Cannon. Severini torna in campo dopo due N.e. Il Banco tenta la prima fuga (tripla Logan del +7 sul 20-27). Ma Tortona risponde con un 15-3 e ribalta la gara portandosi sul 35-30 al 18’. Negli ultimi 2’ di gioco, però di nuovo partita a quota 35 e intervallo sul 38-38. Scintilla Macura nel terzo periodo per la fiammata della Bertram: 11-0 dal 53-53 al 64-53 del 27’. Logan tiene viva Sassari ma Tortona continua a bombardare (5/5 da tre) e chiude avanti di 12 (78-66) un quarto da 40-23 (14 su 15 dal campo con 5/5 dall'arco).

Strappo fatto Tortona prova a scrollarsi definitivamente di dosso Sassari. Nonostante un Sanders molto diverso da quello di Napoli l’operazione che non riesce. Logan e Burnell tengono vive le speranze della Dinamo e la partita entra negli ultimi 3’ di gioco con la Bertram avanti di 8 punti sul punteggio di 91-83. Sassari ci prova ancora. Burnell (5/6 da tre) segna il -4, ma la difesa di Tortona regge e Cain, ancora una volta solido, segna il canestro che fissa il 95-89.

Il tema

Due squadre alla ricerca di identità e in un momento delicato. Dalla sfida esce rilanciata Tortona che vince la seconda partita consecutiva in casa e sale a quota 10 punti. Sassari perde la quarta partita consecutiva e resta in piena crisi. Tortona prova a dare continuità ai suoi risultati sabato a Varese. Sassari dovrà provare a ripartire in casa con Napoli.

Le voci



Sassari resta in silenzio stampa e coach Demis Cavina non parla nel dopo partita. Loquace invece Marco Ramondino che incassa con soddisfazione i due punti e analizza così la partita. “In un campionato così competitivo come quello di Serie A ogni vittoria va presa con soddisfazione. Siamo stati capaci di crescere nel corso della gara e di fare più cose buone che negative. Nel terzo quarto abbiamo mosso bene la palla e quando l’abbiamo fatto le percentuali ci hanno premiato. Dipendiamo ancora troppo dall’attacco e dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio”.

I numeri

Finale: 95-89

Parziali: 15-16, 38-38, 78-66.

Quintetti: Tortona con Mascolo, Sanders, Macura, Daum, Cain. Sassari con Gentile, Burnell, Battle, Bendzius, Mekowulu.

Punti: Sanders e Cain 17 (Tortona); Logan e Burnell 22 (Sassari).

Rimbalzi: Cain 8 (Tortona), Burnell 6 (Sassari)

Assist: Mascolo 8 (Tortona), Logan 7 (Sassari)

Mvp: Sanders (Tortona)