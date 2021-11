Poste Italiane promuove l'educazione finanziaria

ALESSANDRIA - Torna giovedì, 18 novembre, l’appuntamento di Poste Italiane con l’educazione finanziaria e riprendono gli eventi completamente gratuiti dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenze economico-finanziarie.

La sessione è dedicata ai cittadini dei comuni Borghetto Borbera, Cassine, Novi Ligure, in Piazza De Negri 1, Novi Ligure 1, in via Giuseppe Garibaldi 42, Pontecurone, Pozzolo, Stazzano, Tortona, in Largo Borgarelli 19 e Tortona 1, in via Ugone Visconti 1A. Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotazione all’iniziativa è necessario rivolgersi agli Uffici Postali dei Comuni interessati e gli Webinar si svolgeranno alle ore 17.30.

La sessione, della durata di 40 minuti, ha come obiettivo quello di mettere a disposizione dei partecipanti conoscenze volte ad aumentare la consapevolezza, ogni qualvolta sia necessario compiere scelte di natura economico-finanziaria, per sé e per la propria famiglia. Durante l’appuntamento è previsto un focus sul tema della previdenza complementare, la pianificazione finanziaria, la protezione, il risparmio e gli investimenti. Al termine della sessione è previsto un breve video istituzionale ed uno spazio finale per le risposte alle domande dei partecipanti.

Anche durante questo periodo, in cui il distanziamento interpersonale è diventata la nuova regola sociale, Poste Italiane non ha voluto rinunciare alle proprie iniziative didattiche, adattandole ad un nuovo e più attuale contesto digitale, ancora più diretto e facilmente fruibile. Il progetto è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio, si muove nel segno della tradizionale attenzione dell’azienda alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.