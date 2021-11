Mascolo in Nazionale. E' storia

TORTONA – Una convocazione storica: per Bruno Mascolo e per il Derthona Basket.

La guardia della Bertram, infatti, è entrata nei 16 giocatori selezionati dal commissario tecnico Meo Sacchetti per la prima “finestra” delle qualificazioni alla Fiba World Cup 2023. Nel roster azzurro. che affronterà il doppio impegno in Russia (26 novembre a San Pietroburgo) e contro i Paesi Bassi di coach Maurizio Buscaglia (29 novembre al Mediolanum Forum di Assago a Milano) ci sono 5 atleti che erano a Tokyo (Mannion, Pajola, Tessitori, Tonut e Vitali). Mascolo, insieme al triestino Alessandro Lever è il debuttante.

Una grande soddisfazione per il club e il ragazzo, che ha già avuto esperienze nelle nazionali giovanili e all’Universiade del 2019, che conferma la sua crescita continua nel basket italiano.

Mascolo dovrà presentarsi lunedì 22 novembre al centro Olimpico dell’Acquacetosa, a Roma, dove si svolgeranno gli allenamenti preparatori.

Il gruppo, che comprende anche l'ex Derthona Davide Alviti, partirà il 24 per San Pietroburgo. Il Mondiale si giocherà nel 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine.