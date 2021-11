Due realtà insieme per promuovere il marchio 'Derthona'

SAREZZANO - E' stato il ristorante 'La rava e la fava' ad accogliere la presentazione ufficiale della nuova maglia dell'Sg Derthona targata 'Terre Derthona': presente la dirigenza della società calcistica e alcuni rappresentanti dell'associazione di promozione del territorio.

"Il concetto che lega le due realtà è quello della 'squadra': così come in un team di calcio tutti i componenti devono fare il meglio possibile perché tutti possano vincere, allo stesso modo noi soci di 'Terre Derthona' dobbiamo fare tutti la nostra parte per far vincere il territorio dove viviamo". Parole semplici ma vere, quelle scelte per introdurre la nuova maglia dell'Sg Derthona - azzurra in omaggio ai successi della nazionale, e pazienza se proprio l'altro ieri sera non abbiamo conquistato l'accesso ai mondiali - che porterà in giro per la regione con orgoglio l'appartenenza al proprio territorio.

"Il connubio del nostro nome di società calcistica con quello di Terre Derthona era troppo bello - dice Gabriele Crozza, direttore generale dell'Sg Derthona - noi siamo tradizionalmente restii a mettere uno sponsor sulle maglie perché cerchiamo sempre qualcosa di particolare. L'idea di una maglia con un colore che stacca dai nostri colori ufficiali che sono bianconeri con una seconda maglia rossa ci è venuta perché la gente che ci vede si chieda come mai il Derthona gioca in azzurro, e con questo riusciremo a portare in giro il nome del territorio e vincere per il territorio tortonese".