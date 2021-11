Le fiamme hanno intaccato un portico e parte della stalla

TORTONA - Incendio in una cascina questa mattina alle 4.40. I Vigili del fuoco di Tortona e Alessandria sono intervenuti in strada Diletta.



Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, hanno interessato una superficie di circa 30 metri quadri di porticato ed una parte della stalla, che risultano inagibili.

Le operazioni di spegnimento e bonifica, ancora in corso, hanno impedito il propagarsi del rogo all’abitazione. Non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.