Otelè e Diallo lanciano l'Hsl

TORTONA - Ancora una rimonta sugli avversari, ancora un cambio decisivo azzeccato da mister Zichella: il 2-1 sul Ligorna arriva nella ripresa grazie alle reti di Otelè e Diallo ma è il frutto di una gara giocata sempre secondo la propria natura costruendo azione su azione fino a fiaccare gli avversari.

Il primo tempo si chiude sullo 0-1 con i liguri bravissimi a capitalizzare al meglio la prima vera occasione: fuga di Alberto sulla sinistra, palla al centro sul secondo palo dove Donaggio di forza scarica in gol. Prima e dopo, molte azioni dell'Hsl che però manca sempre dell'ultimo tocco con molti errori di Saccà - clamoroso quello sullo 0-1 quando Diallo gli scarica un pallone più avanti del dischetto del rigore ma la conclusione finisce alta - e con una rete di Todisco sugli sviluppi di un calcio d'angolo annullato per una posizione di fuorigioco.

A inizio ripresa Zichella inserisce Romairone proprio per Saccà ma bisogna aspettare l'8' perchè la partita cambi: su un lancio dalla difesa Diallo parte verso la porta ligure e viene steso da Placido che rimedia un cartellino rosso. In superiorità numerica l'Hsl si riversa nella metà campo avversaria e in poco tempo ribalta il punteggio: prima Otelè raccoglie un tiro-cross di Romairone e pareggia i conti, poi si trasforma in uomo assist per il solito Diallo che di potenza segna il 2-1.

HSL DERTHONA - LIGORNA 2-1

MARCATORI: pt 37' Donaggio; st 14' Otelè, 28' Diallo

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Imperato, Todisco, Emiliano, Procopio; Filip, Grieco (46' st Valerio), Colantonio; Saccà (1' st Romairone), Diallo, Otelè (48' st Mutti). A disp. Bertozzi, Casagrande, Passage, Brollo, Akouah, Gueye. All. Zichella

LIGORNA (5-3-2): Atzori; L. Garbarino (35' st Lipani), A. Garbarino, Placido, Calcagno, Alberto (45' st De Martini); Bacigalupo, Botta (35' st Casalnova), Silvestri (41' st Cirrincione); Gomes de Pina, Donaggio (16' st Raja). A disp. Prisco, Ogliari, De Martini, Pregliasco, Salvini. All. Monteforte

ARBITRO: Okret di Gradisca D'Isonzo

NOTE Espulso Placido (8' st) per fallo da ultimo uomo su Diallo. Ammoniti Filip; Placido, Botta. Calci d'angolo 9-1. Recupero pt 0'; st 4'. Spettatori 350 circa.