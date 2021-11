Celebrata la 'Festa dell'Albero' con i Carabinieri Forestali

S. SEBASTIANO CURONE - Lunedì 22 novembre, presso la scuola Franco Anselmi di San Sebastiano Curone, in occasione della “Giornata della festa dell’albero” sono intervenuti il maresciallo Damiano Colonna, il brigadiere Luca Passera e l’appuntato Paolo Ieri della stazione Carabinieri Forestali di Brignano Frascata, al fine di sensibilizzare gli alunni della scuola al rispetto del bosco. All’evento erano presenti anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo Marzio Rivera e il sindaco di San Sebastiano Curone Vincenzo Caprile.

Dopo aver presentato l’argomento, il maresciallo Colonna ha coinvolto gli alunni invitandoli ad esprimere pensieri e riflessioni su come diffondere il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi. Al termine della mattinata, i ragazzi della scuola secondaria hanno letto le loro poesie dedicate agli alberi e una breve presentazione in cui hanno espresso la volontà di censire i due alberelli, a cui verranno dati i nomi di “Nanni” e “Sebastiano”, rispettivamente in memoria di Giovanni Gulminetti e in omaggio al Santo Patrono. Alla presenza di alcuni alunni della scuola dell’infanzia, della classe 5a primaria e 3a secondaria, la mattina del 23 novembre, nel cortile interno della scuola, sono state piantumate due piantine di Carpino Bianco.

Durante la mattinata è emerso quanto i ragazzi siano consapevoli del contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e l'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità.