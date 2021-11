Coronavirus: in provincia 48 contagi e 23 guariti

TORINO - Sono 48 i nuovi contagi in provincia secondo l'Unità di crisi regionale, oltre a 23 guariti. Oggi sono 566 le ulteriori positività in Piemonte (di cui 261 dopo test antigenico), pari all’1,4% di 40.118 tamponi eseguiti, di cui 34.718 antigenici. Dei 566 nuovi casi gli asintomatici sono 367 (64,8%). I casi sono così ripartiti: 267 screening, 227 contatti di caso, 72 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 401.888, così suddivisi su base provinciale: 33.038 Alessandria, 19.389 Asti, 12.658 Biella, 57.634 Cuneo, 31.175 Novara, 214.010 Torino, 14.909 Vercelli, 14.391 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.665 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 3.019 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 357 (+22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.423. I tamponi diagnostici finora processati sono 9.770.523 (+40.118 rispetto a ieri), di cui 2.495.931 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.882

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno di oggi, in regione (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 11.882 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.593 Alessandria, 725 Asti, 439 Biella, 1.469 Cuneo, 953 Novara, 5.675 Torino, 545 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 106 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

380.193 GUARITI

I pazienti guariti diventano complessivamente 380.193 (+283 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 30.860 Alessandria, 18.187 Asti, 11.976 Biella, 54.829 Cuneo, 29.603 Novara, 203.014 Torino, 14.059 Vercelli, 13.558 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.535 extraregione e 2.572 in fase di definizione.