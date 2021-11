Vaccini, che cosa cambia

ALESSANDRIA - Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, nel corso di una conferenza stampa di pochi minuti fa, ha illustrato la nuova "campagna vaccinale" per la terza dose. In particolare è emerso che ogni piemontese riceve un messaggio con la convocazione per l'inoculazione (luogo, giorno e ora), modificabile a seconda delle esigenze del cittadino stesso.

Le convocazioni avranno alcune priorità: immunodepressi, soggetti fragili, over 80. Due, poi, i "paletti" considerati: la scadenza dei 5 mesi dalla seconda dose e la scadenza del Green Pass, "perché nessuno rimarrà col certificato scaduto". Chi, pur non appartenendo a categorie fragili, ha già ricevuto la prenotazione deve tenere valida quella.

Inoltre, ci sarà possibilità di accesso diretto agli hub vaccinali, dunque senza prenotazione, per personale sanitario, personale scolastico e cittadini con Green Pass in scadenza nelle 72 ore successive. Da segnalare che saranno riaperti gli hub vaccinali temporaneamente chiusi e che verranno ancora coinvolti nella campagna i medici di famiglia e le farmacie. Promosse anche iniziative come gli open day che, nella precedente campagna, hanno avuto successo.

Al momento l'82.5% dei piemontesi ha ricevuto entrambe le dosi; la terza dose è già stata somministrata a 570mila persone.