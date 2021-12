Continua l'intesa con la Film Commission Piemonte

TORTONA - Si è svolto ieri, martedì 30 novembre, il primo incontro della rete regionale di Film Commission Torino Piemonte che si propone di individuare nuovi strumenti per lo sviluppo di un indotto cinematografico diffuso su tutto il territorio regionale, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio; per l’amministrazione comunale di Tortona erano presenti i consiglieri comunali Anna Sgheiz (presidente della commissione Cultura) e Nicolò Castellini.

Film Commission Torino Piemonte ha avviato da anni un’operazione di contatto e relazione con i sindaci dei principali centri piemontesi e le fondazioni bancarie locali per reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno della realizzazione di film e serie tv, con i conseguenti benefici economici, occupazionali e promozionali per i territori coinvolti. Il Comune di Tortona è entrato a far parte del protocollo d’intesa nel febbraio 2020 ed e stata poi avviata una campagna di nuovi servizi fotografici per comporre una “location guide” che possa essere utile alle aziende cinematografiche interessate.